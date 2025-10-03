«Шевченко тоже был москалём»: украинское село отказывается менять название

Игорь Шкапа.  
03.10.2025 16:46
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1018
 
Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


В Черниговской области под явно крамольным для нынешней Украины названием существует село Москали. При этом местных жителей название вполне устраивает.

Об этом говорится в репортаже «Громадське ТВ» из села, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Черниговской области под явно крамольным для нынешней Украины названием существует село Москали. При...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Автор говорит, что поехала туда, чтобы узнать, почему местные жители «так ценят название и не хотят его менять».

Местный житель Юрий Дахно рассказал, что у села есть альтернативное прозвище.

«У нас Москали ассоциируется с матерщиной, и нас называют «Матюки». Кто-то скажет поехал не в Москали, а в Матюки», – говорит он.

Журналистка начала хихикать и поинтересовалась, были ли в селе люди, выступающие за переименование.

По словам ее собеседника, после начала российской операции (село оказалось под контролем РФ) люди в селе изначально были не против.

«А потом подумали и решили: если бы название было дано в советские времена, то безоговорочно сменили бы. А так название хоть и имперское, но больше 500 лет, даже историки нас поддержали, решили оставить, то нести свой крест до конца», – сказал мужчина.

Он вспоминает, что в школе учил произведения, в которых фигурировали москали, в частности Шевченко «кохайтеся чорнобриві та не з москалями».

При этом он говорит, что указатели на въезде и везде с названием села сняли, но намерены вернуть после окончания войны.

«Первое упоминание о москалях как военнослужащих на этой территории относится к 1508 году. Был заключен Вечный мир между Литвой и Москвой. Несколько военных, которые были на службе российского царя, остались на этой территории. Если разобраться, Тарас Григорьевич Шевченко тоже москаль. Он же в москалях служил», – подчеркнул Дахно.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить