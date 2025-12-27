Швейцарский политик: Главные шовинисты на Украине – из Львова. Русофобия имеет религиозные корни

Европейская русофобия проистекает корнями из противостояния Католической и Православной Церквей. Об этом на канале «Neutrality Studies» заявил швейцарский политик, член парламента Женевы Гай Меттан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Религия, я думаю, всё ещё играет роль в русофобии, потому что это исторически укоренившееся клише, стереотип о плохих русских-православных, и о хороших католиках, которые уже тысячу лет такие.

В Риме с XIII века боролись с «плохими православными», используя те же клише, что и сейчас: православные варвары деспотичны, они хотят завоевать мир.

Католическая Церковь уже давно использует эти религиозные клише в своей пропаганде, поэтому они так хорошо укоренились в нашем сознании. И поэтому они до сих пор эффективны.

Если посмотреть на происходящее на Украине – это граница между православным миром, и западным. Протестантизм в некотором роде является продолжением католицизма», – сказал Меттан.

«И линия раздела между католико-протестантской и православной Европой проходит по Финляндии, Прибалтике, и разделяет Украину на две части. Львов униатский, а восточная часть до недавнего времени была православной. Эта линия до сих пор разделяет Европу.

А главные шовинисты на Украине родом из Львова, униатской части Украины. Поэтому эта тема до сих пор так актуальна и влияет на ход войны», – добавил он.

