Скандал под Одессой: священник МП отказался отпевать боевика ВСУ

Опять зрада. И опять гонения на иереев Московского Патриархата.

В селе Новоселовка под Одессой священники не позволили занести в храм гроб с погибшим укро-военным и отпеть его. Запрет вынес протоиерей Свято-Архангело-Михайловской церкви МП Эдуард Тику.

«В храм героя не пустила московско-ордынская секта. Наш герой погиб от этого нашествия, защищая Украину. Это пренебрежение ко всем, кто с оружием защищает нашу землю, — заявила местная активистка Анжела Сырбу. — Герой погиб за Украину, церковь находится на территории Украины! Позор председателю громады, УПЦ МП и жителям села!».

И действительно — почему священники взбунтовались, а жители поддержали их? Обычных же, насильно могилизированных солдат, отпевают…

А может, просто ознакомились с биографией «героя»?

Звали 27-летнего бойца Флавий Лянка, родился он в Молдавии, однако кочевал по Евросоюзу и… служил во французском Иностранном легионе, откуда с началом войны и двинул лыжи в ВСУ — добровольно, по контракту, то есть убивал людей намеренно и за особые деньги.

Пропал без вести еще два года назад во время боев под Запорожьем, и лишь недавно его останки были идентифицированы и направлены бабушке под Одессу.

И кто-то хочет сказать, что у священников не было причины отказаться от заупокойной?..

В скандал вмешался и адепт украинских раскольников Владислав Шиман:

«Протоиерей Тику лично запретил занести тело защитника Украины в храм. Кто дал ему это право, ведь храм — это не его личное имущество, а принадлежит общине», — возмутился раскольник.

Но уже масштабно в колокола забили стукачи и преступники из организации «Робимо вам нерви»:

«Московиты — раковая опухоль на нашей земле и в мире. Они убивают каждый день наших людей и потом не позволяют нормально проститься. Такое пренебрежение к защитникам недопустимо! Просим Службу Божью обратить внимание на этот храм и лично на священника. Такие случаи не могут повторяться и не должны произойти!», — заявили нацисты и написали донос на священника в СБУ.

Ну и побратимы в соцсетях откликнулись:

«На кол этого сатаниста!».

«К сожалению, у нас в Одесской области большинство так называемых верующих и власть имущих ходят именно в РПЦ и дружат с московскими попами. Блядство и стыд».

«Почему до сих пор агент врага и гундяевец находится в нашем тылу?».

«Вообще этой секты не должно быть в Украине!».

«Сжечь Московский патриархат!».

Ну, про сжечь — это у них традиционное. И ведь не задумываются, что и их не отпоют…