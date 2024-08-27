Соучредитель DeepState: Украину загнали в угол. На Курск пошли от безнадеги

Военная ситуация на Украине настолько неутешительна, что Киеву ничего не оставалось, кроме как пойти на такой рискованный и дающийся большой ценой шаг, как вторжение в Курскую область. Об этом в интервью BBC Украина заявил Роман Погорелый, соучредитель украинского военно-аналитического ресурса «DeepState», составляющего и регулярно обновляющего карту боевых действий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Звучащий со всех сторон вопрос, зачем Украина тратит свои подготовленные резервы на Курщине, если у самой тяжёлая ситуация под Покровском и Торецком, он назвал «очень тяжёлым тезисом, над которым непросто раздумывать».

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«В первую очередь, это большой риск. И здесь так работает: если провалится в Курске, естественно, все будут вспоминать Покровск и Торецк. Если всё в Курске будет хорошо, все будут хвалить курскую операцию и говорить, что всё классно. Вот так работает человеческая психология. Но если подумать глубже о целях и задачах, которые поставлены в Курске, а они намного глубже этих поверхностных, которые все видят, то оно того стоит. Это большая цена, это большой риск. Но сейчас мы пребываем в той ситуации, когда мы – загнанный волк в углу, которому не остаётся ничего больше, чем идти на такие очень рискованные шаги, чтобы иметь какой-то вес и продолжать бороться», – сказал Погорелый.