«Справедливого мира» для Украины уже не получится, – снайпер ВСУ

Укро-патриотам уже не стоит рассчитывать на возвращение территорий или получение от России репараций. Об этом на канале «Politeka» заявил списанный из ВСУ снайпер Константин Прошинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Справедливого мира, в моём понимании, уже быть не может. В лучшем для нас случае война остановится по линии разграничения. Но это уже не справедливо. Мы потерли не просто территории, но и огромное количество наших людей. Я не верю в какие-то контрибуции, репарации, выплаты, что-то ещё. Возможно, что-то и будет, но не в том объёме, в котором мы нуждаемся. Поэтому справедливого мира не будет. Будет мир, о котором просто договорятся два лидера – Путин и Зеленский. И этот мир многим из нас не понравится», – сказал Прошиский.