«Сразу после Будапешта мы получим «Томагавки» и кое-что посерьезней» – соратник Тягнибока

Запланированная встреча президентов России и США в Будапеште  закончится без негативных последствий для Украины.

Об этом в эфире телеканала «Эспресо» заявил экс-депутат от запрещенной в РФ нацистской партии «Свобода» Андрей Ильенко, ныне воюющий в составе ВСУ с Россией, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Встреча в Будапеште или не состоится, или завершится ничем, как было на Аляске. Путин не хочет завершать войну. Он сделал окончательную ставку. Он не будет ее менять», – считает нацист.

По его словам, как только Трамп это поймет, Украине дадут «Томагавки» и не только».

«Надо просто понять, что это неизбежно. Я не говорю прямо, что уже решен вопрос, но вот мой прогноз. Я даже не сильно не интересуюсь сейчас этими всеми переговорами. Я прекрасно понимаю, что они ни к чему не приведут. Путин не собирается завершать войну. Он хочет дальше воевать либо капитуляция Украины.

Мы не пойдем на капитуляцию, он не прекратит войну. Соответственно, рано или поздно мы получим и «Томагавки», и, я думаю, что-то более серьезное тоже», – надеется Ильенко.

