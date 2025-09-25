Токаев продемонстрировал безупречную покорность Трампу

Политическая эквилибристика президента РК Касым-Жомарта Токаева продолжилась в Нью-Йорке во время ассамблеи ООН, когда были совершены роскошные подношения белому хозяину и состоялась символическая встреча с просроченным главой «незалежной».

Сразу бросаются в глаза переговоры Токаева с Зеленским, когда улыбающиеся президенты долго разговаривали между собой на английском, показывая всем дружеские отношения. Примечательно, что, сознательно отказавшись от русского, эти президенты так и не нашли переводчиков с украинского на казахский и обратно, продемонстрировав свою колониальную верность англосаксам.

Но важно тут другое, а именно, что БПЛА ВСУ уже трижды нанесли удары по нефтетранспортной инфраструктуре Казахстана на российской территории, но Токаев даже не соизволил заикнуться о недружественных действиях Киева. Игнорирование этих фактов также свидетельствует о политической позиции потворствования таким диверсиям, так как очевидно, что правящей казахстанской элитой уже выбран другой геостратегический маршрут в обход России – Транскаспийский.

Самый последний случай произошёл 24 сентября в Новороссийске, когда украинский ударный дрон атаковал офис Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), созданного при участии РФ, РК и западных добывающих корпораций. В результате взрыва пострадали двое сотрудников КТК. Далее подвергся удару и терминал КТК из-за чего отгрузка нефти в порту была приостановлена.

Ситуация чревата огромными убытками, так как 80% добытой в РК нефти идёт как раз через КТК, и весенняя пауза из-за поражения дронами нефтеналивной станции Кропоткинская уже стоила казахстанскому бюджету 2 миллиарда долларов недополученных налогов. Нынешняя атака будет не менее затратной, но выходит, что Астане даже выгодны такие удары, так как объясняют необходимость полной переориентации всех энергетических потоков из Центральной Азии через Азербайджан.

Подобными действиями и молчанием властей РК происходит попросту блокировка транзита через Россию ресурсов из региона в страны ЕС и на мировой рынок. Тем более – это делается с дальним прицелом, так как вскоре пойдут на Запад добываемые большие запасы редкоземельных металлов так называемой «нефти 21 века», и вся инфраструктура сейчас выстраивается без какого-либо участия Москвы.

Это входит в концепцию энергетической изоляции России и отсечения от неё Казахстана и Средней Азии, что демонстрируется сейчас самым наглядным образом и подкрепляется соблюдением санкций и негласной торговой войной. Ведь власти РК сейчас остановили на границе множество фур с российскими товарами под прикрытием наличия неких возможных «угроз».

А чтобы продемонстрировать покорность Вашингтону Токаев подписал невыгодную сделку по покупке 300 американских локомотивов по многократно завышенной цене. Сейчас каждый локомотив обошёлся в 14 миллионов $, хотя такой же российский или китайский не превышает полутора миллионов. Интересно, что завод по производству локомотивов в РК также продали год назад американской компании, что говорит о захвате уже транспортной системы.

Кстати, тем же занимался и Назарбаев в 2018-м, когда купил у Трампа также сотни локомотивов. И по сути Токаев продолжает политику колониального пресмыкательства перед своими хозяевами. За это Трамп похвалил президента РК за убыточную для РК сделку на 4 с лишним миллиарда $ в своём сообщении, но драконовские пошлины в 25% не отменил.

Правда, всё это мелочи, так как переговоры Токаева с министром торговли Говардом Латником, специальным представителем США по делам Южной и Центральной Азии Серджио Гора, главой корпорации Cameco Тимом Гитцелем и с самим Трампом снова касались темы беспрепятственной добычи и вывоза редкоземельных, цветных и драгоценных металлов.

Для этой цели сейчас Комитет по возврату незаконных активов быстро трансформируется в Комитет по защите прав западных инвесторов, который должен будет оперативно устранять все возможные налоговые, логистические и энергетические проблемы для деятельности американских концернов.