Трамп выходит на Путина через Лукашенко – украинские спецслужбы

Дональд Трамп использует Александра Лукашенко для контактов с Кремлем. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет киевское издание «Зеркало недели».

Автор материала задается вопросом: какие же цели преследует Трамп, бросая спасательный круг Лукашенко и выводя его режим из международной полуизоляции?

«Судя по всему, в Вашингтоне не доверяют старым каналам связи и не уверены, что до Путина доходит именно то, что хочет донести администрация Трампа. Не так давно спецпредставитель президента США Кит Келлог пояснил, что цель диалога с властями Беларуси — «обеспечить открытый канал коммуникаций, по которому наши послания могут передаваться президенту Путину». Келлог откровенно признал, что именно это, а не освобождение политзаключенных в Беларуси, изначально было главной задачей американских посланников, посещавших Минск», – говорится в статье.

А источники издания в украинских спецслужбах отмечают, что Лукашенко «не раз посылал сигналы, что он открыт к посредничеству между Западом и Россией и готов консультировать западных политиков в их диалоге с Путиным, поясняя слова и действия российского президента».

«Скорее всего, один из сигналов услышали в Белом доме и решили через Лукашенко передавать информацию Путину. Если Лукашенко его доверенное лицо, то почему бы и не использовать этот контакт?», — поясняет мотивы администрации Трампа представитель украинских спецслужб.

По его словам, в Москве позитивно реагируют на этот диалог между Вашингтоном и Минском, поскольку это дополнительный канал коммуникации, напрямую не связанный с Россией.