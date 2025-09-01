«У Киева нет цели, а у Путина есть» – полковник СБУ открыто потешается над Зеленским

Вадим Москаленко.  
01.09.2025 20:42
  (Мск) , Киев
Просмотров: 412
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


От «формулы мира» и границ 1991 года спикеры Банковой докатились до скулежа об остановке конфликта на нынешней линии боевого соприкосновения.

Об этом на канале UkrLife заявил полковник СБУ в запасе, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

От «формулы мира» и границ 1991 года спикеры Банковой докатились до скулежа об остановке...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Администрация Байдена давала в Украину деньги без плана. [Трамп сказал – хватит платить Украине, мы перестаём этим заниматься] – это ключевое слово. Деньги даются на какой-то план.

Второе, деньги будут проверять. Он обвинил администрацию демократов в том, что цели не было. Давали не на выигрыш в войне, а просто на продолжение боевых действий. Они говорят: или победа, или заканчиваем с тем, до чего сейчас дошли.

Кстати, спикер офиса президента Подоляк сказал, что мы готовы по линии боевого соприкосновения. Попробуй было это скажи ещё три месяца назад. Такие бы проблемы были и у меня, и у вас», – сказал Стариков.

Ведущий отметил, что была и «формула мира» Зеленского, и границы 1991 года, однако в политику партии внесли коррективы.

«Проблема в том, что цели нет. У Путина есть. Нас нельзя сбить с пути, потому что мы не знаем, куда идём», – согласился эксперт.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить