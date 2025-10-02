Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Конфликт на Украине является лишь отправной точкой к более масштабному противостоянию с Западом. Причем, оно не обязательно будет выражено в крупном военном конфликте, но будет сопровождаться попыткой изолировать Россию от рынков физически.т«Час Х» же по планам НАТО должен наступить к 2027-му году.

Об этом в эфире радио «КП» заявил основатель проекта «Рыбарь» Михаил Звинчук, экс-сотрудник пресс-службы Минобороны РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

