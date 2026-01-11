Украина по-холопски сообщила о новой «Герани-5»

Михаил Рябов.  
11.01.2026 13:40
  (Мск) , Киев
Просмотров: 523
 
Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Россия с первых дней 2026 года начала применение новой модификации беспилотников «Герань-5» во время комбинированных атак против бандеровской державы, говорится в сообщении украинской военной разведки.

Интересно, что название новых дронов и их российских компонентов украинцы пишут с маленькой буквы («система спутниковой навигации «комета»), а вот выявленные западные комплектующие – по-холопски с большой («трекер на базе микрокомпьютера Raspberry, а также реактивный двигатель Telefly»).

Утверждается: дрон имеет сходство с иранским беспилотником Karrar. Длина около 6 метров и размах крыльев до 5,5 м. Масса боевой части составляет около 90 кг, заявленная дальность поражения – около 1000 км.

«По имеющейся информации, противник также прорабатывает варианты применения «герань-5» с авиационных носителей, в частности самолетов Су-25, с целью увеличения дальности и удешевления использования. Отдельно рассматривается возможность оснащения аппарата ракетами класса «воздух-воздух» Р-73 для противодействия украинской авиации», – тревожатся бандеровцы.

