Россия с первых дней 2026 года начала применение новой модификации беспилотников «Герань-5» во время комбинированных атак против бандеровской державы, говорится в сообщении украинской военной разведки.

Интересно, что название новых дронов и их российских компонентов украинцы пишут с маленькой буквы («система спутниковой навигации «комета»), а вот выявленные западные комплектующие – по-холопски с большой («трекер на базе микрокомпьютера Raspberry, а также реактивный двигатель Telefly»).

Утверждается: дрон имеет сходство с иранским беспилотником Karrar. Длина около 6 метров и размах крыльев до 5,5 м. Масса боевой части составляет около 90 кг, заявленная дальность поражения – около 1000 км.