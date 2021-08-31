Украина получила герб типичной банановой республики – Дроздов

31.08.2021 20:29 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Киевская власть якобы ведёт «невидимую войну» против украинского трезубца, заменяя его бессодержательной мазнёй в стиле банановых республик

Об этом в эфире «4 канала» заявил одиозный львовский журналист и патологический русофоб Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я ощутил, что власть провозгласила невидимую войну нашему трезубцу. Команда Зеленского, такое ощущение, что сознательно уничтожает трезубец на уровне нашей геральдики и нашего герба. Если вы заметите, на всех парадах и так далее, на петлицах членов правительства, символике, даже на трибуне президента вы не увидите трезубца, как украинского символа и украинского герба», – сказал он.

Кроме того, львовский журналист отметил, что накануне утверждённый большой герб Украины говорит о тождественности этой страны банановым республикам.

«Верховная рада проголосовала за «большой герб» – туфта абсолютная. Как только появился этот законопроект, мы в студии сделали развенчание этого «каля-маля», эту анимацию и мультик, непонятное аниме, которое не имеет ценностного и исторического смысла! Это разрисованное «каля-маля», если на него посмотреть, он искусственный, очень раскольнический, по своей сути. Большой герб нам тулят вместо нормального трезубца. Какой-то казак с саблей, а всегда гербы, где есть человек с оружием – это банановая республика», – заключил Дроздов.

Напомним, накануне Украинский парламент в «День независимости» поддержал в первом чтении проект закона о большом гербе Украины.