Украина уничтожит изнутри западную империю – Бондаренко

Украинцы заражают коррупцией и ненавистью любое общество, частью которого становится. Об этом на канале признанного в России иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил покинувший страну киевский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сакраментальную фразу сегодня сказал Зеленский: Украина всегда возрождалась, и как ластиком, стирала империи», – попросил прокомментировать ведущий.

«Украинцы всегда разрушали империи, но не в прямом столкновении, а разъедали изнутри. Они очень часто привносили коррупцию, деструкцию в любую имперскую среду. А если говорить, что Украина вписана в определённый западный проект, если Запад рассматривать как новую имперскую систему, то я не завидую Западу», – сказал Бондаренко.