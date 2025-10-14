Украинцам советуют не надеяться на чудо, а принимать удары по самым крупным энергообъектам

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина оказалась совсем не готова к последним ударам по своей энергетике.

Об этом в эфире видеоблога «ПолитЭксперт» завил украинский эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Эксперт обратил внимание, что почасовые отключения долгое время действуют в Черниговской области.

«Потому что, к сожалению, не были готовы… как силы обороны противостоять массированным атакам с северного направления по энергетической инфраструктуре, так и отдельные энергетические компании. И обвинять их в этом нет смысла, потому что они просто ждали, пока придут ресурсы и соответствующее оборудование из центра. А в планах это было только в следующем году – или в конце, или зимой этого», – говорит аналитик.

Не слишком радостные у него прогнозы по дальнейшими ударам.