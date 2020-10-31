Украине грозят финансовым коллапсом из-за решения Конституционного суда

31.10.2020, Киев, Ольга Козаченко

На Украине не утихает скандал, вызванный решением Конституционного суда (КС), признавшего незаконными ряд аспектов деятельности созданных под патронатом Запада антикоррупционных органов. При этом даже откровенно прозападные СМИ признают, что решение КС было обоснованным с юридической точки зрения, но его нельзя было принимать по политическим резонам.

В частности, к такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», приходит киевское интернет-издание «Зеркало недели».

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В публикации отмечается, что в КС не доминируют ставленники какой-то одной политической силы, а потому в итоге его решения становятся непрогнозированными и из-за этого иногда разрушительными, поскольку «судьи не имеют ни достаточной компетенции, ни достаточного опыта, ни надлежащих ресурсов, чтобы оценить политические последствия своих решений».

В качестве примера в статье приводится и последнее решение, которое характеризуется как «наступление на антикоррупционные учреждения.

«С одной стороны, действия КСУ в целом совпадают с мнением большинства граждан, которые, несмотря на то, что считают коррупцию одним из главных вызовов для украинской государственности, совсем не доверяют новообразованным антикоррупционным органам и не считают их эффективными.

С другой — КСУ в своем решении (или, скорее, ряде решений) полностью проигнорировал, что создание и поддержка деятельности антикоррупционных учреждений — внешнеполитическое обязательство Украины, и от исполнения этого обязательства зависит отношение к Украине ее международных партнеров и кредиторов. Если с Украиной случится финансовый коллапс, боюсь, мало кому будет интересно, насколько обоснованным, с конституционной точки зрения, является последнее решение конституционной Фемиды», – приходит к выводу автор публикации.

Он предлагает задуматься, действительно ли украинцам нужен Конституционный суд.

«Нидерланды, одно из самых успешных и самых свободных государств Европы и мира, столетиями живут как без органа конституционной юрисдикции, так и без судебного конституционного контроля, и от этого до сих пор не пришли в упадок», – пишет «ЗН».

Напомним, что ранее КС признал не соответствующими Основному закону статью 366-1 Уголовного кодекса Украины о недостоверном декларировании, а также несколько статей закона «О предупреждении коррупции», которые регулируют деятельность Национального агентства по предотвращению коррупции относительно проверок электронных деклараций чиновников.

После этого суду стали угрожать майданом и расправой, требуя отменить свое решение.

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