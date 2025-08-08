Украине выгодно воздушное перемирие – Волкер
Страдающей от постоянных российских ударов Украине выгодно, если в ближайшее время будет объявлен мораторий на взаимные ракетные и беспилотные удары.
Об этом бывший спецпредставитель США по делам Украины Курт Волкер заявил в комментарии «Times Radio», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Я думаю, что прекращение огня в воздухе будет выгодно Украине из-за ночных обстрелов украинских городов. Но в то же время Украина добилась больших успехов в нанесении ударов по российским военным объектам, складам топлива, нефтеперерабатывающим и складам боеприпасов.
Это лишит Украину такого эффективного оружия, как беспилотники, которые они успешно используют. Но я думаю, что украинский народ был бы рад передышке» – заявил Волкер.
