Украинское полу-уголовное быдло будут гнать из Чехии прямо в лапы ТЦК – политолог

Во многом победу оппозиционной партии ANO экс-премьера Андрея Бабиша на парламентских выборах в Чехии обеспечили украинские беженцы своим безобразным поведением.

Об этом в ходе круглого стола в Москве заявил политолог, богемист Вадим Трухачёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Это 400 тыс. украинцев. А вместе с теми, кто приехал в Чехию ещё раньше, их аж 600 тыс., более 5% населения, что с ними делать? Значительную часть голосов Бабиш получил на том, что правительство Фиалы раздало огромное количество льгот украинским беженцам, выделило на них порядка 300 млн евро, а часть украинцев вела себя как хамское полу-уголовное быдло. Которое говорит – давайте нам ещё больше, мы ничего не хотим делать. Вот это хамское полу-уголовное, быдлятское поведение украинцев, собственно говоря, многих чехов и отпугнуло.

Говоря о высоких материях большой политики, не следует забывать о быте, потому что бытовое хамство зачастую на выборах играет куда большую роль, чем какие-то глобальные вопросы, потому что с ним сам лично сталкиваешься каждый день.

Значительная часть программы партии ANO посвящалась тому, что выплаты украинским беженцам надо сокращать, и постепенно как-то из страны их выпихивать, потому что Чехия на душу населения приняла больше всех», – сказал Трухачёв.