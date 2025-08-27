Укро-дипломат обвинил «морального урода Трампа» в предательстве
Дональд Трамп фактически предал Украину, когда решился на прямые переговоры с Владимиром Путиным. Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший посол Украины в Белоруссии Роман Бессмертный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Очень неприятным в позиции США оказалось, что они надели наряд посредника. Я просто шокирован. То есть, Украина, которая защищает ценности Запада, демократию и Европу, для США – какое-то образование, к которому они нейтрально относятся!
Я более идиотской фразы придумать не мог, чем вся эта игра Трампа, что они в равной степени дистанцируются от Украины и России. И они будут посредниками», – возмутился Бессметрный.
«Второе – это доверие к рашистской дипломатии и словам Путина. Уже всем понятно, что Путин затягивает ситуацию, и использует эту паузу, чтобы продолжать боевые действия. А Трамп при этом снимает тему предварительного прекращения огня. Они как будто с Луны свалились!
Я уже не говорю, что эта легализация, реанимация фюрера в дипломатическом международном мире, свидетельствует, что Трамп не понимает, что такое международные отношения. Все эти рукопожатия, это за гранью морали, какое-то моральное уродство», – скрежетал зубами бандеровец.
