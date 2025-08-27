Укро-дипломат обвинил «морального урода Трампа» в предательстве

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Дональд Трамп фактически предал Украину, когда решился на прямые переговоры с Владимиром Путиным. Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший посол Украины в Белоруссии Роман Бессмертный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Очень неприятным в позиции США оказалось, что они надели наряд посредника. Я просто шокирован. То есть, Украина, которая защищает ценности Запада, демократию и Европу, для США – какое-то образование, к которому они нейтрально относятся! Я более идиотской фразы придумать не мог, чем вся эта игра Трампа, что они в равной степени дистанцируются от Украины и России. И они будут посредниками», – возмутился Бессметрный.