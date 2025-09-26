Укро-пропагандист: ВС РФ сейчас – это первая армия мира
Российской армии нет равных в мире на данный момент. Перед ВСУ стоит задача выжить и научить Запад в будущем воевать с Глобальным Югом.
Об этом в эфире львовского телеканала НТН заявил антироссийский пропагандист и гомосексуалист Виталий Портников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Вот говорили, что российская армия была второй армией в мире, которая не могла, оказывается, победить Украину… и рассыпался ее авторитет. А сейчас российская армия, извините, – это первая армия в мире с точки зрения ее готовности к новой войне и к гибридным ударам», – сказал Портников.
При этом он заявил, что «к счастью европейцев, есть и вторая армия мира», назвав ею ВСУ.
«Да, российская армия не будет учить европейцев, как бороться с дронами. Она будет запускать по ним дроны, ракеты, может, в следующем году и самолеты будут прилетать. А учить русские будут китайцев с иранцами, а украинцы могут помочь европейцам этим угрозам противостоять», – описывает свое видение русофоб.
По его мнению, и российская, и украинская армия научились как борьбе с дронами, так и возможностям ими уничтожать военно-технические и инфраструктурные объекты противника. Гость эфира называет это «большим козырем» ВСУ, которые сегодня умеют то, чего не могут британцы, поляки, французы, американцы, но верит, что со временем научатся.
«Но нужно в это время выжить, пока русские имеют этот люфт неожиданный», – резюмировал гей-бандеровец.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: