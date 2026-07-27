Зе-сатанисты собрались захватить Почаевскую Лавру. На защиту святыни готовы встать подростки

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Киевская хунта решила плотно приступить к отъему у УПЦ Свято-Успенской Почаевской Лавры. Госслужба по этнополитике и свободе совести (ГЭСС) в лице своего главаря, советского экс-пропагандиста Еленского, заявила, что «провела экспертизу и выявила признаки аффилированности» с РПЦ. Все эти выводы основываются лишь на том, что ПЛ «является структурным подразделением» даже не РПЦ, а УПЦ и «входит в состав Киевской митрополии УПЦ, признанной аффилированной с запрещенной в Украине иностранной религиозной организацией».

Хотя еще суд не вынес окончательного решения по иску ГЭСС к КМ о ее запрете, но продажный клеврет Зе-фюрера уже готов под эту сурдинку подверстать и новый рейдерский наезд.

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Почаевская Лавра находится в г. Почаеве Тернопольской обл. Она почитается как один из земных уделов Пресвятой Богородицы. Главными святынями ее являются чудотворная икона Божией Матери, след от ножки Девы Марии на камне, из которого источается целебная вода и мощи преподобного Иова и Амфилохия.

Монастырь появился в XIII в., когда иноки спрятались на горе от татар и увидели там Богородицу в огненном столпе. А в 1675-м обитель чудесным образом спаслась от турецкой осады после явления Божией Матери и преподобного Иова.

Лавра привлекает тысячи паломников со всего мира. По давней традиции в канун великого праздника Успения Пресвятой Богородицы (28 августа), часто именуемого «второй Пасхой», в обитель совершаются потрясающие Крестные ходы.

Вот, что говорит об этом наша давняя знакомая, русская киевлянка Эльвира, принимавшая участие в одном из них:

«Десятки тысяч людей шли из Киева и других городов сотни километров, по сильной жаре, перемежаемой дождями и ветрами, ночевали в полях и лесах. Много было детей, стариков, немощных. Но благодать Божия и вера помогали нам все претерпеть ради того чтобы прийти и поклониться нашей Небесной Заступнице. Нас привечали православные жители городов и сел, лежавших на пути, кормили, давали ночлег. И какое это было счастье, какая радость, когда мы, наконец, пришли в Лавру!»

Посягать на нее властные бесы начали давно. В 2023-м в Верховной Раде призвали Кабмин разорвать договор аренды и передать святыню униатам и расстригам из ПЦУ для совместных «служений».

Тогдашний министр укрокультурки Ткаченко тоже потребовал этого. ПЦУ сколотила юрлицо, начавшее претендовать на обитель. Потом, в 2024-м, приняли антицерковный закон, призванный полностью уничтожить УПЦ и облегчить рейдерство.

Однако долгое время ПЛ была этим шакалам не по зубам. Общеизвестно, что в ней ведется очень строгая монашеская жизнь. Никто никогда не мог обвинить братию в каких-то непотребствах. Власти опасались, что поползновения на нее вызовут в народе бури негодований. И потому старались найти малейшие зацепки для инсинуаций.

СБУ дважды проводила там обыски и рапортовала, что «нашла литературу, пропагандирующую русский мир, и зафиксировала факты распространения российской идеологии». Хотя это были всего лишь богослужебные книги и материалы о связи с КМ.

Но сатанинской своре, привыкшей творить беззакония, их оказалось достаточно. Прицепились ещё к уставу РПЦ, где сказано, что настоятель ПЛ должен входить в уставные органы управления Русской Православной Церкви.

В окрестностях Почаева много верующих людей, готовых встать на защиту своей святыни. Например, во время обысков, по жалобам гонителей, «следствию мешала группа несовершеннолетних, которые вели себя агрессивно и пытались помешать правоохранителям выполнять свою работу». И верные Церкви в других регионах надеются на то, что прихожане не допустят захвата.

Эльвира: