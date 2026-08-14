Украинское руководство, накануне раструбившее об успешном контрнаступе ВСУ и отвоевании сотен квадратных километров, кратно преувеличило успехи на Александровском направлении (стык Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей).

Об этом в своем видеоблоге заявил киевский военный пропагандист, а ныне командир подразделения БПЛА в бригаде «Хартия» Юрий Бутусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Контрнаступление, которое у нас так воспевают последние дни. Хочу сказать так: враг подошел на 20-25 км к городу [Запорожье], а у нас в новостях.. . Я вчера послушал главнокомандующего выступление, что у нас там 745 квадратных километров освобождено», – указал Бутусов.

Он говорит, что специально созвонился со всеми командирами на этом направлении.

«Говорю: «Да мы, наверное, уже Великую Новоселку должны отбить

с такими темпами». Но нет, враг контролирует, к сожалению, Гуляйполе, враг продолжает атаки.

То есть, мы смогли захватить определенную часть земли, которую враг захватил, но на самом деле большую часть того, что он захватил во время своей атаки от Великой Новоселки на Гуляйполе, к сожалению, мы не вернули.

Поэтому нет никаких оснований говорить о каком-то оптимизме. Там нужен реализм», – заявил Бутусов.