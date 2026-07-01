В Литве и Эстонии благодарны Украине за падение дронов на их территории

Елена Острякова.  
01.07.2026 12:49
  (Мск) , Москва
Просмотров: 437
 
Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Прибалтика, Россия, Украина


Литва поддерживает украинские атаки Санкт-Петербурга и Ленинградской области, даже несмотря на падения  БПЛА на территории Прибалтики, – такие случаи трактуются властью как «непреднамеренные вторжения».

Об этом советник по безопасности президента Литвы Дейвидас Матулёнис заявил в разговоре с российскими пранкерами, позвонившими ему от имени секретаря СНБО Украины Рустема Умерова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Литва поддерживает украинские атаки Санкт-Петербурга и Ленинградской области, даже несмотря на падения  БПЛА на...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Были бы очень рады, если бы можно было бы каким-то образом привлечь экспертов из Украины, которые помогли бы нам избежать этих вторжений беспилотников. Но, в принципе, мы поддерживаем все действия против законных целей в России…

Мы стараемся избегать любой критики и объяснять, что русские могут использовать это для дополнительных провокаций», – сказал Дейвидас.

Он попросил Украину помочь с организацией литовской ПВО.

Его эстонский коллега Мадис Ролл заверил «Умерова», что его правительство не винит Украину и даже поблагодарил.

«Мы ни в коем случае не возлагаем на вас вину, хотя подобные инциденты вызывают беспокойство у жителей Эстонии. Но сегодняшний инцидент прошел довольно спокойно, потому что нам удалось нейтрализовать угрозу, которую он представлял для мирного населения. В целом мы знаем, что вы прилагаете усилия, чтобы беспилотники не попадали в наше воздушное пространство. Спасибо вам за это», – сказал Ролл.

Метки: , ,

English version :: Читать на английском В Литве и Эстонии благодарны Украине за падение дронов на их территории

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить