В Литве и Эстонии благодарны Украине за падение дронов на их территории
Литва поддерживает украинские атаки Санкт-Петербурга и Ленинградской области, даже несмотря на падения БПЛА на территории Прибалтики, – такие случаи трактуются властью как «непреднамеренные вторжения».
Об этом советник по безопасности президента Литвы Дейвидас Матулёнис заявил в разговоре с российскими пранкерами, позвонившими ему от имени секретаря СНБО Украины Рустема Умерова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Были бы очень рады, если бы можно было бы каким-то образом привлечь экспертов из Украины, которые помогли бы нам избежать этих вторжений беспилотников. Но, в принципе, мы поддерживаем все действия против законных целей в России…
Мы стараемся избегать любой критики и объяснять, что русские могут использовать это для дополнительных провокаций», – сказал Дейвидас.
Он попросил Украину помочь с организацией литовской ПВО.
Его эстонский коллега Мадис Ролл заверил «Умерова», что его правительство не винит Украину и даже поблагодарил.
«Мы ни в коем случае не возлагаем на вас вину, хотя подобные инциденты вызывают беспокойство у жителей Эстонии. Но сегодняшний инцидент прошел довольно спокойно, потому что нам удалось нейтрализовать угрозу, которую он представлял для мирного населения. В целом мы знаем, что вы прилагаете усилия, чтобы беспилотники не попадали в наше воздушное пространство. Спасибо вам за это», – сказал Ролл.
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