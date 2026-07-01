В Литве и Эстонии благодарны Украине за падение дронов на их территории

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Литва поддерживает украинские атаки Санкт-Петербурга и Ленинградской области, даже несмотря на падения БПЛА на территории Прибалтики, – такие случаи трактуются властью как «непреднамеренные вторжения».

Об этом советник по безопасности президента Литвы Дейвидас Матулёнис заявил в разговоре с российскими пранкерами, позвонившими ему от имени секретаря СНБО Украины Рустема Умерова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Были бы очень рады, если бы можно было бы каким-то образом привлечь экспертов из Украины, которые помогли бы нам избежать этих вторжений беспилотников. Но, в принципе, мы поддерживаем все действия против законных целей в России… Мы стараемся избегать любой критики и объяснять, что русские могут использовать это для дополнительных провокаций», – сказал Дейвидас.

Он попросил Украину помочь с организацией литовской ПВО.

Его эстонский коллега Мадис Ролл заверил «Умерова», что его правительство не винит Украину и даже поблагодарил.