В МИД РФ готовы общаться по Украине с «не гнусной» женщиной от ЕС – но приличных русофоб пока не нашлось

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Россия готова вести переговоры с любым не явным и не открытым русофобом из ЕС, причем, это может быть и женщина.

Об этом заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин заявил в интервью RTVI, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Президент и министр иностранных дел РФ уже неоднократно говорили о том, что для нас тот хорош переговорщик, кто не наговорил и не сделал гнусностей в отношении России в предшествующий период. Если таковой или таковая найдется, и если в его или ее услугах будет необходимость, наверное, такой переговорщик появится»,- сказал Галузин.

Однако пока, по его словам, никакого желания вести переговоры со стороны ЕС не высказывается. В частности, на недавней встрече в Москве с послами Великобритании, Франции и Германии.