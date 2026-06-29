В МИД РФ готовы общаться по Украине с «не гнусной» женщиной от ЕС – но приличных русофоб пока не нашлось
Россия готова вести переговоры с любым не явным и не открытым русофобом из ЕС, причем, это может быть и женщина.
Об этом заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин заявил в интервью RTVI, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Президент и министр иностранных дел РФ уже неоднократно говорили о том, что для нас тот хорош переговорщик, кто не наговорил и не сделал гнусностей в отношении России в предшествующий период. Если таковой или таковая найдется, и если в его или ее услугах будет необходимость, наверное, такой переговорщик появится»,- сказал Галузин.
Однако пока, по его словам, никакого желания вести переговоры со стороны ЕС не высказывается. В частности, на недавней встрече в Москве с послами Великобритании, Франции и Германии.
«Беседу мы провели по просьбе глав трех дипмиссий для того, чтобы выслушать их подходы. Об этих подходах было доложено руководству страны.
Другой вопрос, что эти подходы носят ультимативный и неприемлемый для нас характер. Они выдержаны в духе так называемого лондонского заявления упомянутых трех стран по итогам их сходки с Зеленским. Внимание моих собеседников было обращено на то, что язык ультиматумов априори непроходной и неприемлем», – заключил Галузин.
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