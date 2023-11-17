В российской власти оценили встречу Байдена и Си

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Не стоит предавать слишком высокое значение краткой встрече китайского и американского лидеров на саммите в Сан-Франциско.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил сенатор Андрей Климов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В студии попросили оценить встречу Си Цзинпина и Джо Байдена.

«Отвечу одним примером. В понедельник на следующей неделе у нас плановое мероприятие по линии двух ведущих парламентских партий. В России и в Китае каждый год проводится политический диалог. Имеется в виду между Коммунистической партией Китая и Единой Россией. Плановое мероприятие, все даты сверяются до миллиметра. Оно не публичное. Но плановое, мы там ведём очень откровенные беседы, и потом появится итоговый документ. Наверное, это отчасти отвечает на вопрос», – сказал Климов.

Он подчеркнул, что во встрече китайского и американского лидеров нет ничего необычного.

«Эта встреча происходит в США просто потому, что там происходит саммит АТЭС, очевидно. Плановый саммит. А то, что Си представляет сейчас экономику, которая по масштабам превосходит американскую, – это уже факт. И, на мой взгляд, у каждого из двух руководителей были, мягко говоря, разные резоны. Си туда приехал как человек, который олицетворяет реальную стабильную власть в Китае, и имеет будущее и хорошую программу – как минимум на десятилетия вперёд. А Байден представляет хромую утку, которая цепляется за возможность поднять на сколько-то процентов свой рейтинг. Почувствуйте разницу», – добавил сенатор.