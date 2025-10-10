Внезапно: на Украине признали, что «отсталая» Россия начала атаковать дронами с лазерами и искусственным интеллектом

Анатолий Лапин.  
10.10.2025 11:38
  (Мск) , Киев
Просмотров: 511
 
Tехнологии, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация, Украина


Российская армия, которую на Украине пропаганда еще недавно высмеивала как «отсталую», начала разносить позиции ВСУ при помощи новых дронов с лазерами и искусственным интеллектом, против которых оказался бессилен украинский РЭБ.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил специализирующийся на дронах украинский военный эксперт Сергей Безкрестов с позывным «Флеш», передает корреспондент «ПолитНавигатора».


Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«БПЛА на искусственном интеллекте – Бэ два Ё – это БПЛА, которое невозможно подавить РЭБом, оно летает само, выискивает себе цели и атакует.

У него навигация по лазерному дальномеру с картой высот. Это новый БПЛА будущего, который россияне в данный момент испытывают и отрабатывают», – заявил Безкрестов.

Укро эксперт в целом характеризует воздушную обстановку как неутешительную для ВСУ.

«Фактически мы говорим об атаках всеми средствами, которые могут перемещаться по воздуху. Это абсолютно весь диапазон, который есть у Российской Федерации… Они все время пытаются проверять новые модели, отрабатывать тактику применения этих моделей и, конечно, эти удары становятся все дальше и дальше вглубь», – поскуливает «Флеш».

Метки: , , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить