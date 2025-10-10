Внезапно: на Украине признали, что «отсталая» Россия начала атаковать дронами с лазерами и искусственным интеллектом

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Российская армия, которую на Украине пропаганда еще недавно высмеивала как «отсталую», начала разносить позиции ВСУ при помощи новых дронов с лазерами и искусственным интеллектом, против которых оказался бессилен украинский РЭБ.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил специализирующийся на дронах украинский военный эксперт Сергей Безкрестов с позывным «Флеш», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«БПЛА на искусственном интеллекте – Бэ два Ё – это БПЛА, которое невозможно подавить РЭБом, оно летает само, выискивает себе цели и атакует. У него навигация по лазерному дальномеру с картой высот. Это новый БПЛА будущего, который россияне в данный момент испытывают и отрабатывают», – заявил Безкрестов.

Укро эксперт в целом характеризует воздушную обстановку как неутешительную для ВСУ.