Внезапно: на Украине признали, что «отсталая» Россия начала атаковать дронами с лазерами и искусственным интеллектом
Российская армия, которую на Украине пропаганда еще недавно высмеивала как «отсталую», начала разносить позиции ВСУ при помощи новых дронов с лазерами и искусственным интеллектом, против которых оказался бессилен украинский РЭБ.
Об этом в эфире «Радио НВ» заявил специализирующийся на дронах украинский военный эксперт Сергей Безкрестов с позывным «Флеш», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«БПЛА на искусственном интеллекте – Бэ два Ё – это БПЛА, которое невозможно подавить РЭБом, оно летает само, выискивает себе цели и атакует.
У него навигация по лазерному дальномеру с картой высот. Это новый БПЛА будущего, который россияне в данный момент испытывают и отрабатывают», – заявил Безкрестов.
Укро эксперт в целом характеризует воздушную обстановку как неутешительную для ВСУ.
«Фактически мы говорим об атаках всеми средствами, которые могут перемещаться по воздуху. Это абсолютно весь диапазон, который есть у Российской Федерации… Они все время пытаются проверять новые модели, отрабатывать тактику применения этих моделей и, конечно, эти удары становятся все дальше и дальше вглубь», – поскуливает «Флеш».
