Военные итоги блокады Крыма и сухопутного коридора подобьём к концу июля – экс-СБУшник

До конца июля станет ясно, насколько запас прочности российской армии не позволил блокаде Крыма и трассы Новороссия повлиять на Южный фронт.

Об этом в эфире «Львовской мануфактуры новостей» заявил экс-сотрудник СБУ, бывший консультант комитета Верховной рады по вопросам обороны и разведки Иван Ступак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ближе к концу июля можно делать предварительные срезы и понимать, на каком этапе мы находимся, насколько болезненными стали удары. Потому что у российской армии всегда был запас прочности, и эти удары с мая по Крыму и трассе Новороссия – они сразу не приводят к каким-то большим результатам. И этот жирок даёт возможность немного протянуть во времени, и до конца июля этот жирок у них должен закончиться, и тогда увидим настоящую ситуацию на фронтах.

Как по мне, всё, что происходит вокруг Крыма, это больше медийно. Крым – это медиа, это истощение сил РФ, но военная цель – чтобы из Крыма перестали ехать товары военного назначения на Юг Украины – Херсонская и Запорожская область, группировкам войск «Днепр» и «Восток».

Почему это важно? Не едут медикаменты, стройматериалы, Б/К и главное топливо», – сказал Ступак.