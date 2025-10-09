Украинская армия сильно отстаёт от российской не только в военных технологиях, но и в методах мобилизации.

Об этом на канале «Politeka» заявил списанный из ВСУ снайпер Константин Прошинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вариант загонять всех в армию на окончании четвёртого года войны – не сработает. Если мы не будем менять тактику мобилизации, у нас будет то же самое, что происходит на фронте, когда орки берут наши разработки, очень быстро их масштабируют. Каждый день вносят какие-то новшества, нам становится тяжело от этого. Но мы почему-то медленно меняем тактику. Ряд известных подразделений могут меняться быстро – но только те, кто может позволить себе вольности. А всё остальное – устаревшее, организмы живут 22-м или даже 14-м годом. Изменений нет, и это отображается и на оборонительной линии», – рассуждал Прошинский.