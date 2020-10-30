«Война осчастливила нас». Трансгендеры и майданщики зажигают «мечту»

30.10.2020, Киев, Петр Угрюмов

Четвертый «Национальный круглый стол» прошел в Черновцах. На этот раз — на тему «Счастье как цель». Тема, казалось бы, безобидная, вовсе не обязывающая правоверного свидомита выворачивать наизнанку свою паскудную сущность…

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Но у Олеся Дония, оседлавшего очередной «распилочный» проект, есть одна удивительная способность. Помимо навыка собственно распиливать. Каждый из этих круглых столов Доний умудряется превратить в паноптикум моральных уродов, самодовольных кретинов, замшелых дегенератов, интеллектуальных извращенцев, шелудивых ублюдков.

Ведущий обозначил главную проблематику обсуждения: «Украинцы являются несчастливой нацией». Они стремятся за границу. Нация вымирает. И т. п.

Не возразишь. Своими майданами вы действительно отодвинули большинство собственного населения от счастливых ощущений. Более того, когда свидомиты принимаются создавать политическую нацию, она сокращается и нищает. Так цж повелось на этой территории.

Потом включают министра культуры Александра Ткаченко. Начинает говорить — в эфире раздается: «Для меня эта тема-тема-тема-тема…» Ткаченко, кажется, понимает, что не только людям он осточертел, но даже скайп его не выносит. «Что-то оно квакает», — жалуется министр культуры.

Кстати, на словах «для меня эта тема-тема-тема-тема» круглый стол можно было и завершить. Всем и без того понятно, что для Ткаченко и Дония это всё — жирная тема.

Но министр культуры зачем-то продолжает говорить: «Если мы как нация, как граждане Украины сможем поверить сами в себя, а не руководствоваться принципом неполноценности, я уверен, что тема счастья станет у нас существенным фактором для понимания того, куда и как мы могли бы двигаться».

А сейчас вы, сука, не понимаете, куда вы движетесь?! Пока тебя в хвост и в гриву членораздельно чехвостил по телефону Игорь Валерьевич Коломойский, развивая в тебе комплекс неполноценности, — ты был не до конца счастлив? А когда попадаешь на «котлетные вечеринки» к благодетелю — так сразу и приходит понимание, куда и как вы могли бы двигаться. По приборам… Игорь Валерьевич сам тебе это направление доходчиво указывает.

«Это разочарование в себе самих, невозможность построить диалог культурным способом, иметь культуру диалога много в чем приводит нас к тем бедам, с которыми мы сталкиваемся ежедневно», — сетует Ткаченко. Забыл, мразота, добавить, что «к тем бедам, с которыми мы сталкиваемся ежедневно», приводит пропагандонский розжиг таких телеканалов, как «1+1»… Но это мелочи.

Директор Института Нацпамяти Антон Дробовичм вспомнил, что он когда-то исследовал феномен удовольствия в европейской культуре.

В том числе и политический аспект рассматривал, и теорию счастья. Дробович (продолжатель тухлого дела нациста Вятровича) пучил глаза кастрированного кота, энергично вращал ими, привязывая тему счастья к политике и поиску национальной идеи.

Дробович говорит: «Счастье — категория этическая, но в древнегреческом полисе этика — это политическая наука». Напомнил, что целью любого общества является счастье.

Ну, как любого… Цель постмайданного общества — это, в лучшем случае, симулякр счастья. И сколько ни пучат глаза дробовичи — счастливее люди не становятся.

Если же постмайдланное общество уже отдает себе отчет в происходящем, то цель его — саморазрушение. То есть это будет счастье «торчка», который за дозу ограбил мать, вынес все ценные вещи из квартиры, подрезал брата или изнасиловал сеструху. В данном случае счастлив скотским счастьем здесь только «торчок». И, конечно же, потирают руки барыга, поставляющий ему дурь, и все более высокопоставленные участники и организаторы наркотрафика.

Почему и чем счастливы майданувшиеся и взбесившиеся страты общества,— это всё же вопросы не столько для политической науки, сколько для психиатрии.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Дробович уверяет, что политический проект, призванный осчастливить население, рассчитан на 50-100 лет. Ну, зашибись теперь…

Дальше — включение журналиста и историка Александра Зинченко. Этот на протяжении всего обсуждения был подозрительно перевозбужден. То ли под витамином, то ли по жизни такой. Говорил о рейтинге счастья, где Украина на 133 месте, а ниже только отдельные страны Азии и Африки. «Украина там оказалась в ужасном хвосте… Украина имеет наглость, украинцы имеют наглость в массе своей быть несчастливыми». Во, блин, уроды, совсем охренели — читалось на возбужденном лице чела.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

«У нас на протяжении последних десятилетий у нас фантастически росли доходы», — несло журналиста и историка. Потом всё же взял себя в руки и уточнил: с 2000 по 2008 гг. фантастически выросли доходы и благополучие, но в итоге оказалось, что населению нужен Янукович, а не Ющенко. Историку явно нужно было отлучиться и чего-нибудь принять или нюхнуть. Но он стойко довел мысль до конца: «Мы не умеем радоваться переменам… Перемены происходят, а мы патологически не учимся быть счастливыми».

Жаль, что оратор вещал по скайпу, а не на улице. Если б его послушали прохожие, то полное «осчастливливание» ему, может быть, и не устроили бы, но отрезвляющее «озвездюливание» было бы гарантированно.

Доний сказал, что привел на мероприятие счастливых людей. И представил Дану Оханскую — модель и автора книги эротической поэзии. Девушка действительно безумно счастливая. Вот образец ее лирики в переводе на русский: «Я люблю его пальцы. Я уже месяц люблю его пальцы».

Если угодно — вот первоисточник, наслаждайтесь счастьем:

Й раптом — пальці…

Ними грати би на піаніно….

Його пальці, що до мене торкаються ввечері

Й вранці…

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Девушка в недоумении: кто-то считает, что Украина не дает людям возможностей. Говорит: если искать, гуглить, ломиться в двери, то можно найти возможности. У меня ж, говорит, и свое модельное агентство, и книжка издана.

А мы, сука, чем недовольны?! — задумаешься. Опять же — пальцы у него, уже месяц… Ими бы на пианино играть (а не тем, чем нынче в тренде).

Но не отвлекаемся. Дана продолжает рассказ о счастье. Писала «в шухлядку», а потом решила принять участие в университетском конкурсе. «Помню, разные студенты писали про несчастную любовь, — говорит Дана. — А я, такая, вышла: «Каждым миллиметром твоего тела проведу губами и языком». И зал затих…». Дане присудили почетное 3 место. «Проректор меня полайкал в Фейсбуке и добавил в друзья». Впечатлен был проректор многообещающей заявкой, с «губами и языком».

Так что счастье возможно, не гоните. Для этого, делится собственным рецептом Дана, нужны «возможность самореализации и здоровая сексуальная жизнь».

Потом чесал языком писатель, футуролог, бизнесмен (кем только эти проходимцы себя ни называют) Алексей Толкачев: «Я вижу, как страна за 30 лет могла бы стать цветочком, конфеткой. Я знаю, как это сделать, но этого не происходит». Хоть бы один из этих уродов, хоть иногда признался бы в том, что чего-то не знает.

Толкачев недоумевает: ехали в метро с Даной, а там хмурые люди. Ну, и чем удивлен футуролог хренов? Дана же не додумалась повеселить хмурую публику стихами: «Каждым миллиметром твоего тела проведу губами и языком». Глядишь, приободрился бы народ. Но Толкачев считает, что нужна мировоззренческая реформация: «перепрошить» это хмурое быдло, заставить его радоваться.

Потом по скайпу сомодератор круглого стола Игорь Козловский. Это тот религиевед из Донецка, которого обменяли на политзаключенных, сидевших на Украине. Он сразу же стал доверенным лицом кандидата в президенты Порошенко. А теперь подключился к национальному чёсу по разным областным центрам. Старый чёрт нёс что-то пафосное про счастье в «пыточных оккупантов».

Потом Доний представил Вадима Яковлева — первого украиноязычного писателя-трансгендера из Одессы. Тот (или та?) рассказывает о своих отношениях с художницей, которая вырвалась от мужа. Дескать, он (она?) с художницей почувствовали себя счастливым. Тьфу, йопта! Художника Ройтбурда вам в подмогу. Писатель-трансгендер солидарен с акцией женщин Польши «Мое тело – мое дело».

После этого выступления я сказал: «Дана Оханская, был несправедлив! Ты самая здоровая среди этих уродов».

Потом пожилой жизнерадостный рагуль, писатель Васыль Кузан признавался: как революционер с опытом он мечтал, что «после революции мы будем жить, как вареники в сметане». Рагуль счастлив лично. А счастливы ли украинцы? «В том опросе спрашивали не тех украинцев и не те вопросы задавали» Кузан говорит, что стереотипы надо побеждать украинскими песнями.

Опят взял слово Дробович: «Счастье граждан — единственное, что стоит внимания, и вообще единственная ценностная цель существования государства». Вроде всё правильно. Но тут же Дробович решил превзойти Кузана в свидомом слабоумии и рагулиной тупости: «Если государство ставит другую цель — построение коммунизма, или ГУЛАГ, или путинский олигархический режим, который непонятно зачем, который должен всех в какую-то радиоактивную…» На этих словах директор Института Нацпамяти споткнулся: видимо, запамятовал, что там «в радиоактивную»… И продолжил: «То это государство ничего не стоит и не должно существовать».

Дана, сделай что-нибудь с человеком — он совсем плох.

Потом футуролог Толкачев сказал, что получил интеллектуальный оргазм от мыслей, которые здесь звучали… (Дана, я не этого человека имел в виду. Дробовича спасать надо, пока не поздно, а не Толкачева).

Толкачев заявил, что украинцы, дескать, не Обломов — надо им зажечь мечту о счастье. Футуролог вещал: «Мы побеждали, значит, мы можем снова победить. На этой территории было мощнейшее государство средневековой Европы — Киевская Русь. Один раз могли, значит, еще раз сможем». Дана, помогай! Толкачев распетушилсмя на по-детски: «Один раз взяли Москву — и еще возьмем» (Дана, скажи мужчине на ухо, что именно он возьмет в Москве).

За это время историк Зинченко чего-то основательно нюхнул и включился по скайпу: «Мы — лейкоциты свободы». Ага, а львовяне — «лучшие геноциды», как говорил Янукович. «Об украинцев сломали зубы два тоталитарных режима, — говорит перевозбужденный историк. — Это фантастический опыт!»

Потом философ и телеведущий Станислав Вышинский дополнил историка: «Мы почти победили войне, но кто-то нас не допустил». Даже не пытаюсь задуматься, о чем это…

Участникам задали вопрос о социологических замерах, показывающих, что уровень счастья украинцев вырос именно тогда, когда началась война. От себя добавлю, что многим семьям «воинов света» «Новая почта» помогла повысить уровень счастья.

Рагуль Кузан наряг мозги старой обезьяны и легко всё объяснил: «Пока не было войны, украинцы жили в состоянии неопределенности… А тут раз — и оказалось, что вот он враг. Определенность, конкретность. И это добавляет уверенности: есть враг — его надо бить».

Вышинский развил тему: «Мы ощущаем счастье, что нас заметили хотя бы наши враги».

Зинченко с нездоровым блеском в глазах: «Майдан нас делал счастливыми. Потому что люди были субъектными… У нас были прекрасные моменты субъектности». Да и порошок был прекрасен…

Дана Оханская, последним ораторам, взбесившимся и счастливым, не нужно помогать «губами и языком». Им нужен другой врач.