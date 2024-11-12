ВС РФ продвигаются к Днепропетровску

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Российская армия активизировала боевые действия на Запорожском направлении.

С украинской стороны появляется все больше тревожных сообщений с этого направления, передает корреспондент «ПолиНавигатора»,

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«На левом фланге от Гуляйполя у противника было продвижение за сегодняшний день, смогли продвинуться на несколько километров, – написал вчера вечером офицер ВСУ «Алекс». – Пока все обсасывают новости о том, что до Днепропетровской области 11 км, то между тем уже около 9 км. Написал не для нытья и предательства, а для того, чтобы люди понемногу раздуплялись и собирали раму».

О приближении к Днепропетровской области пишет и российский военный обозреватель Юрий Подоляка, обративший внимание на ситуацию на западном берегу реки Мокрые Ялы.

«Здесь вчера наши части двумя атаками смогли в первом случае преодолеть низину и занять высоты южнее Новодаровки, выйдя тем самым на ее окраину. Во втором случае одним рывком мы заняли н.п. Ровнополь. Таким образом наши части вчера подошли к Днепропетровской области на расстояние 9 км, а еще создали неплохие перспективы для дальнейшего здесь продвижения вперед», – пишет автор.

Заметим, что речь идет о населенных пунктах, которые ВС РФ потеряли в ходе контрнаступления ВСУ в 2023 года.

«Двигаясь далее через Новодаровку по высотам в сторону Днепропетровщины, уже через несколько километров мы можем физически перерезать важнейшую рокадную дорогу Гуляйполе – Большая Новосёлка. И это не только нас выведет на границы нового для нас региона Украины, но и заметно усложнит ситуацию для БольшеНовосёловской группировки противника», – считает Подоляка.

На Запорожском направлении сосредоточена достаточно крупная и боеспособная группировка ВС РФ. И с украинкой стороны опасаются, что она придет в движение. Так, веще вчера представитель украинских Сил обороны юга Владислав Волошин в комментарии британским СМИ заявил, что российских сил на этом направлении значительно больше, чем украинских.

«Штурмы могут начаться в ближайшее время, мы даже не говорим о неделях, мы ожидаем, что это может произойти со дня на день», – заявил Волошин.

В свою очередь тг-канал Artjockey, публикующий аналитические обзоры о ситуации в зоне СВО считает, что «наступление ГВ «Днепр» началось».

«Его масштаб пока неясен, но однозначно это будет еще одна точка давления на украинский фронт, и украинскому командованию будет еще сложнее не допустить ошибку. С другой стороны это означает, что в Кремле решили использовать свой последний крупный резерв. Все указывает на то, что Путин действительно спешит к инаугурации Трампа», – полагает автор.