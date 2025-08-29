ВС РФ зашли в Днепропетровскую область на широком участке фронта

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинский официоз продолжает отрицать очевидное и пытается доказать, что ВС РФ не контролируют на территории Днепропетровской области населенных пунктов.

На днях вражеский ресурс «Дип Стейт» признал, что российская армия заняла села Запорожское и Новогергиевка.

Причем на их карте нет никаких серых зон, а четкий красный закрас, подтверждающий уверенный контроль российской армией этих населенных пунктов.

Генштаб ВСУ сразу же бросился опровергать эту информацию, заявив, что ВСУ «продолжают контролировать село Запорожское, несмотря на все усилия врага».

«Также продолжаются активные боевые действия в районе села Новогеоргиевка, где наши воины наносят противнику значительные потери, ежедневно уничтожая оккупантов десятками. Информация об оккупации россиянами обоих этих населенных пунктов не соответствует действительности», – уверяют в Генштабе.

Но поддерживающий Украину американский Институт изучения войны (ISW) добавил зрады, подтвердив в своей сводке потерю Украиной этих сел. Более того, там же признали, что русские контролируют в Днепропетровской области село Малиевка, которое на карте «Дип Стейт» отмечено серой зоной.

«Пока, информация о ситуации на этом участке поступает достаточно противоречивая – по карте ДипСтейт, и Новогеоргиевка, и Запорожское уже захвачены противником, и он оттуда, якобы продолжает атаки в северном и северо-западном направлениях. Однако ГШ ВСУ всё же сутки назад заявил об удержании обоих сёл под контролем ВСУ. Как ситуация на этом участке обстоит в реальности, я пока не могу чётко обозначить», – в свою очередь пишет обозреватель украинской военно-пропагандистской группы «Информационное сопротивление» полковник Константин Машовец.

Здесь мы видим явное желание не выглядеть глупо, отрицая очевидное, при попытке не перечить военному командованию. При этом автор подчеркивает, что «противник таки вклинился на территорию Днепропетровской области в районе её стыка с Запорожской и Донецкой областями».

«Если подтвердится информация о захвате противником сел Запорожское и Новогеоргиевка (они тоже находятся на территории Днепропетровской обл.), то в таком случае можно констатировать тот факт, что противник вторгся в Днепропетровскую область на достаточно широком участке (до 13.6 км) от Запорожского до Сичневого. Хотя, при этом следует заметить, что ВСУ продолжают удерживать рубеж Сичневое – Камышеваха и Терновое – Новониколаевка. Попытка противника закрепится в Вороньем, судя по всему, оказалась безуспешной. Но в этом отношении тактическое вклинение противника между Сичневым и Александроградом (по направлению Воскресенка – Новосёловка) явно угрожает стабильности обороны ВСУ на этом направлении», – предупреждает Машовец.

Украинский волонтер и военкор-русофоб Богдан Мирошников указывает на важность Новопавловки в Днепропетровской области, на которую нацелились ВС РФ.

«Если бы враг уже захватил Новопавловку – то мы бы уже говорили о павлоградском направлении, там дальше голая степь, в которой трудно обороняться. И запахло бы таким жареным, что мало бы никому не показалось», – предупреждает Мирошников.

При этом он отмечает, что сейчас самый опасный участок – «район пересечения трех областей».