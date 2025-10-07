«Всё равно их оккупируют» – в Раде хотят легализовать отъём жилья в прифронтовых зонах

Украинскому руководству пора рассмотреть правовые механизмы отбора жилья у населения в прифронтовых регионах.

Об этом на заседании Верховной рады заявила депутат Соломия Бобровская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нужна военно-квартирная повинность, чтобы решить проблему расселения наших войск в прифронтовых территориях. Мы превращаем ВСУ в армию – чуть ли не бомжей.

Потому что кроме тех, кто сидит сегодня в окопах более 200-300 дней, есть и такие случаи, [остальные вынуждены искать жильё самостоятельно]. К сожалению, уже десятый год даже речи нет о механизме возврата средств за то или иное жилье физического или юридического лица.

А для того, чтобы ввести военно-квартирную повинность, нужен указ президента, который должны готовить на заседании СНБО», – сказала Бобровская.