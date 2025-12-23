Украинские мошенники представляются русскими, совершая преступления в СНГ
Украинские телефонные мошенники, прикидываясь русскими, звонят в страны СНГ и обирают местных жителей.
Об этом на пресс-конференции в Москве заявил председатель Комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Пришёл вопрос от Sputnik Armenia: в Ереване в последнее время перманентно проходят акции протеста жертв телефонных мошенников. Есть ли механизмы, или разрабатываются ли, чтобы помимо привлечения к ответственности преступников возмещался и ущерб пострадавшим?
Задаём вопрос вам, потому что звонящие в Армению звонят на русском языке, и у жертв складывается впечатление, что звонят из РФ», – зачитал ведущий.
«Я знаю одну страну, из которой звонят на русском – это Украина. Честно признаться, я сомневаюсь, что мошенники из России звонят в Армению.
Мы бы их здесь очень быстро вычислили – и передали нашим коллегам», – ответил Боярский.
«Я со своей стороны хочу сказать, что все смельчаки, пытающиеся повторить успех украинских мошенников с территории РФ – у них очень короткий век. У нас есть все необходимые инструменты, чтобы их изобличать», – добавил он.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: