Украинские мошенники представляются русскими, совершая преступления в СНГ

Украинские телефонные мошенники, прикидываясь русскими, звонят в страны СНГ и обирают местных жителей.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил председатель Комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Пришёл вопрос от Sputnik Armenia: в Ереване в последнее время перманентно проходят акции протеста жертв телефонных мошенников. Есть ли механизмы, или разрабатываются ли, чтобы помимо привлечения к ответственности преступников возмещался и ущерб пострадавшим? Задаём вопрос вам, потому что звонящие в Армению звонят на русском языке, и у жертв складывается впечатление, что звонят из РФ», – зачитал ведущий.

«Я знаю одну страну, из которой звонят на русском – это Украина. Честно признаться, я сомневаюсь, что мошенники из России звонят в Армению. Мы бы их здесь очень быстро вычислили – и передали нашим коллегам», – ответил Боярский.