Украинские мошенники представляются русскими, совершая преступления в СНГ

Максим Столяров.  
23.12.2025 20:21
  (Мск) , Москва
Дзен, Диверсии, Общество, Политика, Россия, СНГ, Украина


Украинские телефонные мошенники, прикидываясь русскими, звонят в страны СНГ и обирают местных жителей.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил председатель Комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Пришёл вопрос от Sputnik Armenia: в Ереване в последнее время перманентно проходят акции протеста жертв телефонных мошенников. Есть ли механизмы, или разрабатываются ли, чтобы помимо привлечения к ответственности преступников возмещался и ущерб пострадавшим?

Задаём вопрос вам, потому что звонящие в Армению звонят на русском языке, и у жертв складывается впечатление, что звонят из РФ», – зачитал ведущий.

«Я знаю одну страну, из которой звонят на русском – это Украина. Честно признаться, я сомневаюсь, что мошенники из России звонят в Армению.

Мы бы их здесь очень быстро вычислили – и передали нашим коллегам», – ответил Боярский.

«Я со своей стороны хочу сказать, что все смельчаки, пытающиеся повторить успех украинских мошенников с территории РФ – у них очень короткий век. У нас есть все необходимые инструменты, чтобы их изобличать», – добавил он.

