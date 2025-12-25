Где «Russia Today Ukraine»? Нужна работа пропаганды как в советское время – Шурыгин

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Одной из главных проблем России на Украине является сегодня, как и в прошлые годы, отсутствие четкой идеологической работы. России нужно вкладываться в инструменты пропаганды, которая должна быть такой же серьезной, как в советские годы.

Об этом в эфире видеоблога «Центральный канал» заявил военный эксперт Владислав Шурыгин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Один из главных минусов, который я поднимаю за все эти годы специальной военной операции, а вообще, мы о нем говорим уже лет 10-15, –мы никогда не работали на Украину. У нас никогда не было «Russia Today Украина». Любая редакция была, «Russia Today» не было. У нас не было канала вещания, радио на Украину все эти годы не существует…», – отметил он.