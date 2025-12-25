Офицеры ВСУ относятся к солдатам как к бесконечному расходному ресурсу – Биляк
Украинские командиры без раздумий жертвуют личным составом, если нужно скрыть промах или заработать медаль.
Об этом на канале «Ukrainian Experts Talks» заявил экс-военнослужащий ВСУ, волонтёр Виталий Биляк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Наши военные командиры боятся докладывать руководству о реальном положении дел – чтобы не полетели головы. Такого не должно быть. У нас эта проблема как была, так и есть.
И с этим нужно что-то делать, потому что добровольцев уже не будет, как в 2022 – из-за действий ряда командиров, которые просто выслуживаются, чтобы заработать себе какие-то значки или звания.
Чуваки, вы отправляете людей на смерть, вам эти значки вернутся другой стороной!», – негодовал Биляк.
«Я своими глазами видел, как другие подразделения и командиры просто халатно относятся к личному составу, как будто это бесконечный ресурс. Но ведь это не так», – возмущался ВСУшник.
