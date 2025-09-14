Выносят всё: на освобождённых территориях практически отсутствует энергетика

Елена Острякова.  
14.09.2025 16:48
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1048
 
Украина оставляет России ТЭС, которые легче снести, чем отремонтировать.

Об этом эксперт по энергетике Борис Марцинкевич заявил каналу «ГеоэнергетикаИнфо», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если отслеживать ситуацию в освобожденных районах, то видно, как действуют энергетики Украины. Во-первых, конечно, любая теплоэлектростанция – это замечательный укрепрайон. Во-вторых, даже после того, как освобождение происходит, видно, что все что можно было отвинтить и увезти, отвинтили и увезли, последовательно и аккуратно создавая себе запас для ремонта.

Как бы мы к ним ни относились, система образования наша. Нам оставляют ТЭС в таком состоянии, что уже непонятно, что с ними делать: ремонтировать или использовать бульдозер с экскаватором», – отметил Марцинкевич.

В 2021 году под контролем Украины находилось 13 тепловых электростанций ТЭС (раньше ГРЭС), общей установленной мощностью примерно 22,3 ГВт. В ходе боевых действий под контроль РФ перешло 4 ТЭС общей установленной мощностью примерно 6,7 ГВт.

