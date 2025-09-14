Украина оставляет России ТЭС, которые легче снести, чем отремонтировать.

Об этом эксперт по энергетике Борис Марцинкевич заявил каналу «ГеоэнергетикаИнфо», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если отслеживать ситуацию в освобожденных районах, то видно, как действуют энергетики Украины. Во-первых, конечно, любая теплоэлектростанция – это замечательный укрепрайон. Во-вторых, даже после того, как освобождение происходит, видно, что все что можно было отвинтить и увезти, отвинтили и увезли, последовательно и аккуратно создавая себе запас для ремонта.

Как бы мы к ним ни относились, система образования наша. Нам оставляют ТЭС в таком состоянии, что уже непонятно, что с ними делать: ремонтировать или использовать бульдозер с экскаватором», – отметил Марцинкевич.