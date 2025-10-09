Запоминайте: Россия перешла к сокрушительной доктрине Джулио Дуэ – полковник СБУ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

После Чернигова, Сум, Харькова и Полтавы ВС РФ начнут уничтожение инфраструктуры в других регионах Украины, все более смещаясь на запад.

Об этом в эфире своего блога заявил украинский военный эксперт, экс-полковник СБУ Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Он считает, что российская армия начала в полной мере применять доктрину итальянского генерала Джулио Дуэ, описанную в его книге «Господство в воздухе». В этой работе, написанной еще по итогам Первой мировой, отмечалось первостепенное значение ударов по тылам противника с воздуха, чтобы вызвать паралич экономики и морально подавить население.

«Другими словами – контроль над инфраструктурой решает исход войны. А значит – ВС РФ начали проводить инфраструктурную войну в рамках СВО, российско-украинской войны, войны на истощение. Запомните мой вывод о новом этапе войны. После выбивания целей в Чернигове, Полтаве, Сумах и Харькове они начнут проведение воздушных операций в Запорожье и Днепре. Далее в Центре, потом на Западе страны», – считает полковник.

По его словам, «никакая ПВО не сможет справиться с проведением массовых бомбардировок», которая ведется уже не пилотируемой авиацией.

«Сейчас эту задачу выполняют крылатые, баллистические ракеты и барражирующие боеприпасы оперативного уровня типа «шахедов» и «Гербер», – добавил СБУшник.