Владимир Путин [вопреки страшилкам западной пропаганды] отнюдь не стремится к войне с НАТО.

Об этом в эфире британского «Радио Таймс» заявил Джон Форман, бывший военный атташе Великобритании в Москве и Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Ведущий постоянно пытался перевести разговор в русло «угрозы со стороны России», но бывший дипломат дал понять, что Западу ничего не угрожает.

«Я не исключаю эскалации конфликта между Россией и Украиной или эскалации внутри страны из-за мобилизации и переброски дополнительных сил для последней попытки переломить ситуацию. Думаю, Путин в Донбассе очень сосредоточен на победе, как он ее понимает. Я не думаю, что он хочет, чтобы локальная война переросла в потенциальную региональную с НАТО, учитывая неопределённость действий Дональда Трампа. Пока мы поддерживаем боеготовность и четко доносим это до России, все должно быть в порядке», – считает британец.

Ведущий явно ожидал другого ответа, указав, что война может начаться в тот момент, когда ее совсем не ждешь, а события выходят из-под контроля.