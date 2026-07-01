Здравый голос британского дипломата: «Пусть и скрепя сердце, но пора возобновлять диалог с РФ»
Владимир Путин [вопреки страшилкам западной пропаганды] отнюдь не стремится к войне с НАТО.
Об этом в эфире британского «Радио Таймс» заявил Джон Форман, бывший военный атташе Великобритании в Москве и Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
Ведущий постоянно пытался перевести разговор в русло «угрозы со стороны России», но бывший дипломат дал понять, что Западу ничего не угрожает.
«Я не исключаю эскалации конфликта между Россией и Украиной или эскалации внутри страны из-за мобилизации и переброски дополнительных сил для последней попытки переломить ситуацию. Думаю, Путин в Донбассе очень сосредоточен на победе, как он ее понимает. Я не думаю, что он хочет, чтобы локальная война переросла в потенциальную региональную с НАТО, учитывая неопределённость действий Дональда Трампа. Пока мы поддерживаем боеготовность и четко доносим это до России, все должно быть в порядке», – считает британец.
Ведущий явно ожидал другого ответа, указав, что война может начаться в тот момент, когда ее совсем не ждешь, а события выходят из-под контроля.
«Да, именно это американцы и говорили в своей последней оценке. И я думаю, что нам не хватает четких каналов коммуникации с российским правительством. Их сократили за последние несколько лет, и теперь мы часто разговариваем и кричим, не слыша друг друга. Думаю, американцы в своей оценке ясно дали понять, что наибольший риск представляет собой непреднамеренная эскалация инцидента, вышедшего из-под контроля. Не думаю, что в наших интересах, чтобы это произошло. Поэтому мы должны, хотя и скрепя сердце, поговорить с ними в какой-либо форме, чтобы выразить свою обеспокоенность их поведением, а также свою решимость защитить себя», – фактически призвал к возобновлению диалога с Москвой Форман.
English version :: Читать на английском Здравый голос британского дипломата: «Пусть и скрепя сердце, но пора возобновлять диалог с РФ»
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: