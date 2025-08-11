Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Не исключено, что результатом переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа станет размен территорий, однако Украина всё равно на это не пойдёт, сорвёт все договорённости и сделает так, что единственным логичным завершением конфликта будет выполнение всех поставленных целей и задач СВО.

Об этом в своём видеоблоге заявил российский военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Уже Зеленский заверещал, что мы против, мы никогда не отдадим свои земли. Но Зеленский сам признавался, когда говорил о своей авантюре в Курской области, что хотели разменять земли и готов к такому развитию событий… Возможен ли такой вариант на переговорах с Трампом? Исключать вообще ничего нельзя. Можно гипотетически предполагать, что занятые нами земли Харьковской и Сумской областей нам предложат обменять на Славянск и Краматорск», – сказал военкор.