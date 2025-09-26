Зеленский выиграл время до нового года
Никакого кардинального поворота Дональда Трампа в сторону Киева не произошло.
Об этом в беседе с журналистом Вадимом Герасимовичем заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Никакого кардинального поворота политики Трампа не произошло. Да, есть нюансы, есть то, что, судя по всему, Трамп умывает руки. Ну, хотите воевать – воюйте. Прекращение войны уже не является личной целью Трампа, сверхзадачей, которую он себе ставил. Он убедился в том, что результата добиться не смог», – сказал эксперт.
Он считает успехом, что риторика Трампа в отношении диктатора Зеленского изменилась после известного скандала в Овальном кабинете.
«Видимо, хорошо поработали лоббисты глобалистского интернационала. Встреча для Зеленского сложилась очень даже хорошо. Да, конечно, некоторые захлёбываются от умиления, некоторые подофисные Telegram-каналы, те, кто на абонементе у Банковой, будут рассказывать о грандиозном дипломатическом успехе, о победе, но это победа Зеленского, но не Украины. Да, выиграл время. У него есть время ещё как минимум до Нового года, до зимы. А Трамп будет дальше смотреть, как обещал, через месяц-полтора дать оценку Путину», – резюмировал Золотарев.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: