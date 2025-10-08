«Зима будет крайне тяжелая» – Запад ждёт новый поток нахлебников с замерзающей Украины
Возобновленные Россией методичные удары по железной дороге и энергетике на Украине – повышает цену войны для Запада, на чьих подачках держатся ВСУ.
Об этом в эфире признанного в России иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович, внесенный в РФ в список экстремистов и террористов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Они же небольшие, но критически важные. (Подстанции) 750 кВ еще, по-моему, производятся, насколько я помню. 330 нет уже нигде. Только в бывших советских государствах, насколько мне говорили, есть какие-то запчасти, которые очень долго и трудно восстанавливать. А, поскольку они были уже несколько раз уничтожены, то сейчас чуть ли не последнее поколение, и производства нет.
Поэтому им не надо 700 «Шахедов» в одно место, им надо несколько «Шахедов», пока цель гарантированно не будет уничтожена либо поражена. А потом переоценка. И, если цель не поражена, то новые прилетят. И они это осуществляют последовательно.
Из нового в этом году – поражение подвижного состава железных дорог. Они бьют не по электропоездам, а по тепловозам. Потому что электропоезда и так встанут по мере выноса подстанций. Их задача – лишить логистики, лишить обогрева, гуманитарный кризис, волна беженцев, давление дополнительное на Запад. Они показывают цену войны и говорят, что в этом, в этом году цена будет увеличена, зима будет крайне тяжелая. Вы хотите воевать? Вот вам цена вопроса», – заявил Арестович.
