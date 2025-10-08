Возобновленные Россией методичные удары по железной дороге и энергетике на Украине – повышает цену войны для Запада, на чьих подачках держатся ВСУ.

Об этом в эфире признанного в России иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович, внесенный в РФ в список экстремистов и террористов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

