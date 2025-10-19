«600 тысяч ЛГБТ против миллиона ветеранов» – депутат Госдумы о шансах ЕС на войне
В случае крупномасштабной войны с ЕС, Россия способна выставить полтора-два миллиона боеспособной армии.
Об этом в эфире видеоблога политолога Виталия Колпашникова заявил депутат Госдумы РФ Олег Матвейчев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«У Евросоюза с точки зрения экономики перспективы нет. У них есть перспектива, только если Россия рухнет, и ее можно было бы ограбить. Поэтому они жаждут войны.
Но они понимают, что при наличии, максимум, сколько там они могут набрать: 100 тысяч у англичан, 200 тысяч у французов, 100 тысяч у поляков, еще там дальше по Европе пособирать, то 600 тысяч армию они смогут набрать.
Но и Россия в случае мобилизации может и миллион выставить, и два. При том, что у нас есть обученная сейчас армия и боевой опыт, а у них никто никогда не сражался, в армиях не служил, офицеры ЛГБТ», – сказал Матвейчев.
«Они понимают, что без Америки они войну не потянут. США должны будут сражаться за Европу, но втягивание Америки означает, что на нашу сторону встает Китай. И встает, может быть, даже Индия. Очень много стран, которые не заинтересованы в том, чтобы России не было», – подытожил депутат.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: