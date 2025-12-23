ЕС задумал превратить сербские протесты в открыто русофобский Майдан

Евросоюзу нужно использовать протесты против президента Александра Вучича, которые уже год длятся в Сербии, в своих интересах.

Об этом евродепутат из Словении Ирена Йовева заявила на «Белградской конференции по безопасности», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я имею в виду протесты, которые сейчас происходят в Сербии. У них есть требования, которые практически идентичны требованиям Евросоюза к лидерам Сербии. Мы наблюдаем в Сербии проблеск надежды, который, я надеюсь, может реализоваться. Вопрос в том, приведет ли это к политическим переменам или еще большей национализации или даже поляризации, или даже прокитайской или пророссийской позиции», – рассуждала Йовева.

Протесты в Сербии начались осенью 2024 года. Поводом стала трагедия во втором по величине городе Нови Сад – там вскоре после реконструкции обрушился козырек железнодорожного вокзала, погибло 16 человек.

Сначала протестующие «студенты» выдвинули требования публикации полной документации по реконструкции вокзала и наказания ответственных. Затем майданщики потребовали снять уголовные обвинения с арестованных и задержанных во время протестов и увеличить бюджет высшего образования на 20%. Правительство тогда объявило, что выполнило все их требования – но протесты продолжились.

Вскоре блокадеры также выдвинули требование о проведении досрочных парламентских выборов. Считается, что уже протесты тайно координирует Запад с целью давления на власти Сербии, в частности, в вопросе антироссийских санкций.

