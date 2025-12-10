Американская чиновница признала, что США намеренно втянули Украину в войну

Россия могла бы не начинать СВО,  если бы администрация Джо Байдена заставила тогда еще легитимного президента Украины Владимира Зеленского публично отказаться от вступления в НАТО.

Такие данные в беседе с российскими пранкерами озвучила бывший директор по Европе Совнацбеза США Аманда Слоут. Её разыграли от имени высокопоставленного украинского чиновника, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«У нас были обсуждения ещё до начала войны о том, что, если Украина выйдет и просто скажет России: «Хорошо, мы не вступим в НАТО». Если это остановит войну, если это остановит вторжение,  которое на тот момент вполне могло произойти.

Но мне было неприятно от мысли, что США будут подталкивать Украину не делать этого  и как бы неявно дадут России некую сферу влияния или право вето.

Спустя почти три года, безусловно, возникает вопрос: не лучше ли было бы это сделать до начала войны? Не лучше было сделать это на переговорах в Стамбуле.  Это, безусловно, предотвратило бы разрушения и гибель людей», – сказала Слоут.

По ее словам, в администрации Байдена тогда верили, что ВСУ смогут захватить Крым и Донбасс

«Если создавать альтернативную версию истории, то одним из вариантов Украины было бы просто сказать в январе 2022 года: хорошо,  мы не вступим в НАТО, мы сохраним нейтралитет. Украина могла бы заключить соглашение, я думаю, в марте-апреле 2022 года,  примерно во время переговоров в Стамбул», – сказала Слоут.

