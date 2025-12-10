Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Невозможность НАТО переломить ситуацию на поле боя в пользу Украины – это позор для всего Североатлантического альянса.

Об этом в эфире телеканала Al Arabiya English заявил бывший министр по делам ветеранов, резервистов и личного состава в Министерстве обороны Великобритании Тобиас Элвуд, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это позор для НАТО, самого грозного военного альянса, который когда-либо существовал в мире, неспособного справиться с угрозой со стороны России под предлогом того, что Украина на самом деле не является членом НАТО», – сказал британец.

Он раскритиковал медленные бюрократические процедуры в альянсе, пояснив, что из-за споров членов ВСУ не получали вовремя необходимое вооружение.