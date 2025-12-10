Это позор для НАТО – проиграть России, – экс-министр Минобороны Британии

Анатолий Лапин.  
10.12.2025 15:43
  (Мск) , Киев
Просмотров: 580
 
Великобритания, Дзен, НАТО, Россия, Украина


Невозможность НАТО переломить ситуацию на поле боя в пользу Украины – это позор для всего Североатлантического альянса.

Об этом в эфире телеканала Al Arabiya English заявил бывший министр по делам ветеранов, резервистов и личного состава в Министерстве обороны Великобритании Тобиас Элвуд, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это позор для НАТО, самого грозного военного альянса, который когда-либо существовал в мире, неспособного справиться с угрозой со стороны России под предлогом того, что Украина на самом деле не является членом НАТО», – сказал британец.

Он раскритиковал медленные бюрократические процедуры в альянсе, пояснив, что из-за споров членов ВСУ не получали вовремя необходимое вооружение.

«Постоянно ведутся публичные дебаты о каждой системе вооружения или о повышении летальности, чтобы помочь Украине. Теперь, когда Америка прекращает дебаты о том, как поддержать Украину, остальная Европа должна объединиться, чтобы предоставить необходимую летальность и использовать замороженные активы для финансирования Украины», – воинствует Элвуд.

