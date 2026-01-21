Армянские власти готовы забыть и про геноцид, и про Арцах

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Армения собирается открыть все свои границы.

Об этом армянский президент Ваагн Хачатурян заявил на международном экономическом форуме в Давосе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«У нас есть такой сосед, как Турция. Нам нужно открыть границы. То же самое с Ираном и Грузией. Есть разные оценки событий в этих странах, но мы можем быть полезными друг другу, что является взаимным интересом», – сказал Хачатурян.

Он сообщил, что в Ереване рассчитывают, на скорое установление дипломатических отношений и с Турцией, и с Азербайджаном для участия а западном проекте «Срединный коридор», (направленный против интересов России и Ирана.)

«Когда мы смотрим на карту, самая удобная дорога всегда была через наш регион. Это был один из самых эффективных маршрутов Шелкового пути, который хорошо зарекомендовал себя. Он не использовался в течение последних 30 лет после 1991 года. Здесь я вижу основания для оптимизма в отношении будущего», – сказал Хачатурян.

При этом он признал, что, в отличие от властей, население Армении не радо такому сближению: «Ожидать того же от общества было бы наивно».

Граница Турции и Армении была закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции по Карабаху и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи