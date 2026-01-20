Финляндия испытывает военную уверенность, но только пока Россия воюет на Украине
Президент Финляндии Александр Стубб чувствует себя уверенным с военной и политической точки зрения от того, что ЕС передаст Украине вооружения на 90 млрд евро в ближайшие два года.
Об этом он заявил на Давосском экономическом форуме, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«С военной точки зрения я чувствую себя вполне уверенно при условии, что мы продолжим оказывать военную поддержку, как это сделала Финляндия на прошлой неделе, предоставив Украине 31-й пакет военной помощи. С политической точки зрения мы в более выгодном положении, потому что мы теперь на одной стороне с украинцами, американцами и европейцами», – сказал Стубб.
Он надеется, что в 2026 году на Украине продлится война на истощение, а США продолжат оказывать Киеву поддержку. В случае мира Финляндии, по его мнению, грозит опасность.
«Что делать с миллионом российских солдат? Многие из них отправятся к финской границе. Мы рассматриваем и этот вариант. Конечно, мы все работаем над тем, чтобы наступил мир…
После нападения на Украину НАТО обрела второе дыхание. Идея о мощной обороне с помощью обычных вооружений, ракет и ядерного оружия по-прежнему актуальна. Я верю, что США будут по-прежнему участвовать в этом и брать на себя обязательства. Я бы сказал, что НАТО не собирается меняться»,- сказал Стубб.
