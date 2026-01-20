Финляндия испытывает военную уверенность, но только пока Россия воюет на Украине

Елена Острякова.  
20.01.2026 14:56
  (Мск) , Москва
Просмотров: 519
 
Дзен, НАТО, Политика, Россия, Русофобия, Украина, Финляндия


Президент Финляндии Александр Стубб чувствует себя уверенным с военной и политической точки зрения от того, что ЕС передаст Украине вооружения на 90 млрд евро в ближайшие два года.

Об этом он заявил на Давосском экономическом форуме, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Финляндии Александр Стубб чувствует себя уверенным с военной и политической точки зрения от...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«С военной точки зрения я чувствую себя вполне уверенно при условии, что мы продолжим оказывать военную поддержку, как это сделала Финляндия на прошлой неделе, предоставив Украине 31-й пакет военной помощи. С политической точки зрения мы в более выгодном положении, потому что мы теперь на одной стороне с украинцами, американцами и европейцами», – сказал Стубб.

Он надеется, что в 2026 году на Украине продлится война на истощение, а США продолжат оказывать Киеву поддержку. В случае мира Финляндии, по его мнению, грозит опасность.

«Что делать с миллионом российских солдат? Многие из них отправятся к финской границе. Мы рассматриваем и этот вариант. Конечно, мы все работаем над тем, чтобы наступил мир…

После нападения на Украину НАТО обрела второе дыхание. Идея о мощной обороне с помощью обычных вооружений, ракет и ядерного оружия по-прежнему актуальна. Я верю, что США будут по-прежнему участвовать в этом и брать на себя обязательства. Я бы сказал, что НАТО не собирается меняться»,- сказал Стубб.

Метки:

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить