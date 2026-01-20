Финляндия испытывает военную уверенность, но только пока Россия воюет на Украине

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Президент Финляндии Александр Стубб чувствует себя уверенным с военной и политической точки зрения от того, что ЕС передаст Украине вооружения на 90 млрд евро в ближайшие два года.

Об этом он заявил на Давосском экономическом форуме, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«С военной точки зрения я чувствую себя вполне уверенно при условии, что мы продолжим оказывать военную поддержку, как это сделала Финляндия на прошлой неделе, предоставив Украине 31-й пакет военной помощи. С политической точки зрения мы в более выгодном положении, потому что мы теперь на одной стороне с украинцами, американцами и европейцами», – сказал Стубб.

Он надеется, что в 2026 году на Украине продлится война на истощение, а США продолжат оказывать Киеву поддержку. В случае мира Финляндии, по его мнению, грозит опасность.