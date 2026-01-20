Россия продолжит проекты с Ираном, несмотря на угрозы Трампа

Россия будет продолжать совместные экономические проекты с Ираном, несмотря на угрозы Дональда Трампа ввести дополнительные пошлины против стран, сохраняющих отношения с Тегераном.

Об этом ан пресс-конференции заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы же торгуем с вами. Вы и мы. Как мы решим, так и будет торговля развиваться. У нас есть хорошие планы с Ираном не только в торговле. Атомные станции активно расширяются. Идет проработка транспортного коридора между Россией, Азербайджаном и Ираном. И я не вижу причин, по которым мы или иранские друзья должны эти проекты останавливать.

Да, Дональд Трамп применяет пошлины в политике. Всегда, когда односторонние принудительные меры задействуются в торгово-экономических отношениях, это говорит, что инициаторы не вполне уверены в своих конкурентных способностях на мировых рынках. Жизнь все расставит на свои места», – сказал Лавров.