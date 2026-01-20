Лавров: Европа всерьез готовится к войне против России
Ряд стран Европы всерьез ведут подготовку к войне против России, заявил на брифинге глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Если вы почитаете заявления европейских политиков, та же Кая Каллас, Урсула фон дер Ляйен, Мерц, Стармер, Макрон, Рютте – они всерьез готовятся к войне против РФ. И этого не скрывают», – сказал он, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Лавров вновь заявил о необходимости демилитаризации и денацификации Украины.
«Наша позиция по Украине – устранить первопричины этого кризиса, которые Запад долгие-долгие годы сознательно создавал, чтобы превратить Украину в угрозу безопасности нашей страны, создания плацдарма прямо на наших границах. И в том, что касается поощрения откровенно нацистского режима, пришедшего к власти в результате госпереворота в 2014 году. Режима, который взял курс на истребление законодательно, да и физически всего русского – образования, языка, СМИ, включая каноническую УПЦ», – напомнил министр.
Он указал, что Европа срывает договоренности по Украине.
«Не было недостатка в доброй воли со стороны РФ, что касается политических договоренностей. Но каждый раз наши западные, прежде всего европейские соседи, делали все, чтобы эти договоренности сорвать. Точно так же они себя ведут по отношению к инициативам, которые выдвигает администрация Дональда Трампа», – сказал Лавров.
