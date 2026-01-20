Лавров: Европа всерьез готовится к войне против России

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Ряд стран Европы всерьез ведут подготовку к войне против России, заявил на брифинге глава МИД РФ Сергей Лавров.



«Если вы почитаете заявления европейских политиков, та же Кая Каллас, Урсула фон дер Ляйен, Мерц, Стармер, Макрон, Рютте – они всерьез готовятся к войне против РФ. И этого не скрывают», – сказал он, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Лавров вновь заявил о необходимости демилитаризации и денацификации Украины.

«Наша позиция по Украине – устранить первопричины этого кризиса, которые Запад долгие-долгие годы сознательно создавал, чтобы превратить Украину в угрозу безопасности нашей страны, создания плацдарма прямо на наших границах. И в том, что касается поощрения откровенно нацистского режима, пришедшего к власти в результате госпереворота в 2014 году. Режима, который взял курс на истребление законодательно, да и физически всего русского – образования, языка, СМИ, включая каноническую УПЦ», – напомнил министр.

Он указал, что Европа срывает договоренности по Украине.