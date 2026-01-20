Британский МИД продолжает лить грязь на Россию, не решаясь перечить Трампу

Британские власти продолжают избегать публичной критики США, уводя внимание с американских планов захвата Гренландии на привычную тему «российской угрозы».

Именно так накануне в парламенте вела себя министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер – депутаты задавали ей вопросы о готовящейся американской аннексии принадлежащего Дании острова, а глава МИДа в ответ говорила о кознях России, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


«Критически важный вопрос в том, что Арктика является воротами для российского Северного флота, который может угрожать Великобритании и Западной Европе. Но также – США и Канаде. Вот, почему это общая угроза, которая требует совместного ответа. …

Есть вопрос и гибридных угроз со стороны России. Существуют прямые угрозы, которые в Арктике, но также и более широкие угрозы, которые варьируются от саботажа на подводных кабелях до информационных атак. Мы существенно усилили санкции Великобритании, чтобы устранить некоторые из этих угроз вмешательства», – вещала Купер.

Она продолжила настаивать, что угроза идёт только от России.

«Она исходит от России – будь то в Арктике или на Украине. И от того влияния, которое это оказывает на Европу. …Самая большая угроза Великобритании, Европы и Северной Америки исходит от России. И у нас есть общие союзники. США – наш близкий партнёр в укреплении безопасности перед лицом России», – продолжала молоть Купер.

