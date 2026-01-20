План укро-правительства: Холопы будут терпеть, а потом наступит весна

Вадим Москаленко.  
20.01.2026 15:30
  (Мск) , Киев
Основной план украинского правительства по разрешению проблемы блэкаутов – просто перетерпеть холода, попутно рассказывая народу ложь о будущем создании «зелёной» генерации (идея, которая уже благополучно провалилась в Европе).

Соответствующие тезисы на форуме в Давосе озвучил министр экономики Украины Алексей Соболев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Действительно, ситуация чрезвычайно сложная. У нас самая сложная и грубая зима за последние годы. Нам нужно как-то возвращать сети к жизни, и ситуация кажется трагической», – начал чиновник.

«Но я бы не был таким критичным. Во-первых, зима ещё идёт, но она закончится, и наступит весна. И даже если нам продолжат наносить ущерб – мы просто будем использовать другие источники электроэнергии, в том числе возобновляемые.

Это действительно, самое тяжёлое время для нас. Но я точно знаю, что ситуация улучшится», – добавил министр, который сам явно не сидит без тепла и света.

