План укро-правительства: Холопы будут терпеть, а потом наступит весна

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Основной план украинского правительства по разрешению проблемы блэкаутов – просто перетерпеть холода, попутно рассказывая народу ложь о будущем создании «зелёной» генерации (идея, которая уже благополучно провалилась в Европе).

Соответствующие тезисы на форуме в Давосе озвучил министр экономики Украины Алексей Соболев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Действительно, ситуация чрезвычайно сложная. У нас самая сложная и грубая зима за последние годы. Нам нужно как-то возвращать сети к жизни, и ситуация кажется трагической», – начал чиновник.